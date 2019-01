ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 046/2018

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 046/2018, cujo objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Realização De Exames Médicos, Sob Demanda, De Ultrassonografia De Mama, De Rins E Vias Urinárias, Abdome Total, Obstétrica, Pélvica Abdominal, Partes Moles, Parede Abdominal, Região Inguinal Unilateral, Próstata (Via Abdominal), Região Cervical, Tireoide, Transvaginal, Além De Exames De Endoscopia Digestiva Alta, Colposcopia, Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Holter, Mapa, Eletroencefalograma, Espirometria, Exames De Oftalmologia, Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde Do Município De Brasileia, que ocorreria no dia 15 de janeiro 2019 às 08:00 horas em virtude de retificação no edital. A nova data da abertura será dia 28 de janeiro 2019 às 08:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir do dia 16 a 25 de janeiro das 07h00minh às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, de segunda a quinta e sexta 07h00min a 13h00min, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, Telefone: (68) 3546-4402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 15 de janeiro de 2019.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 047/2018

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 047/2018, cujo objeto: Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços Da Área De Saúde Sendo Consultas Médicas Especializadas Em Urologia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Gastroenterologia, Ortopedia/Traumatologia, Cardiologia, Dermatologia E Nutrição (Com Exame De Bioimpedância), Voltados A Atender Os Pacientes Do Sistema Único De Saúde-Sus, Em Postos De Atendimento Do Programa De Saúde Da Família-PSF No Município De Brasileia, que ocorreria no dia 15 de janeiro 2019 às 10:00 horas em virtude de retificação no edital. A nova data da abertura será dia 28 de janeiro 2019 às 10:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir do dia 16 a 25 de janeiro das 07h00minh às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, de segunda a quinta e sexta 07h00min a 13h00min, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, Telefone: (68) 3546-4402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 15 de janeiro de 2019.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 52/2018

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 052/2018, cujo objeto: Aquisição De Veículo Novo, Zero Km, De Fabricação Nacional, Ano E Modelo De Fabricação Mínima 2018/2018. (Ac/Dh/Abs Nas 4 Rodas/ Air Bag Duplo / Alarme / Vidros, Travas E Retrovisores Externos Elétricos / Faróis De Neblina / Rodas Mínimo Aro 16 Com Pneu 265/70/16/ Banco Do Motorista Com Regulagem De Altura, Bancos Com Acabamento Superior / Protetor De Caçamba / Capota Marítima / Estribos Laterais /Combustível: Diesel / Capacidade: 05 Lugares / Portas: 04 Portas / 4×4, Câmbio Manual, Motorização Mínima 140 Cv, Em Atendimento A Proposta 09622.055000/1170-03,que ocorreria no dia 15 de janeiro 2019 às 16:30 horas, teve sua sessão suspensa em virtude de retificação no edital informa que data da abertura será dia 28 de janeiro 2019 às 11:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir do dia 16 a 25 de janeiro das 07h00minh às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, de segunda a quinta e sexta 07h00min a 13h00min, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, Telefone: (68) 3546-4402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 15 de janeiro de 2019.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

