ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N° 08/2018

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Tomada de Preço N° 08/2018, cujo objeto: Contratação De Empresa Especializada Para Ampliação Do Centro Do Idoso- Andrelino Avelino Da Silva Com Recursos Do Convênio Nº 529/DPCN/2017, que ocorreria no dia 04 de dezembro 2018 às 08:00 horas será prorrogada em virtude de retificação no edital. A nova data da abertura será dia 14 de dezembro 2018 às 10:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir das 07h00minh às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, de segunda a quinta feira e na sexta feira das 12h00min às 13h00min, do dia 05 a 13 dezembro, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, Telefone: (68) 3546-4402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia – Acre, 03 de novembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 29/2018

OBJETO: Registro de Preço para a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Serralheria, para Atender as Demandas da Prefeitura Municipal de Brasileia.

Data da Abertura: 21 de dezembro de 2018, às 11:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 11 a 20 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 10 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 43/2018

OBJETO: Contratação De Pessoa Jurídica Para O Fornecimento De Materiais Esportivos, Para Atender A Demanda Da Secretaria Municipal De Cultura E Gerência De Esportes Da Prefeitura Municipal De Brasileia.

Data da Abertura: 21 de dezembro de 2018, às 12:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 11 a 20 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 10 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 44/2018

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para A Prestação de Serviços de Divulgação de Carro de Som (Volante) de Spots e Comunicados da Prefeitura de Brasileia; Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a Prestação de Serviços de Locação de Aparelhagem de Som de Pequeno Porte para Atender a Todos os Eventos Realizados Pela Prefeitura de Brasileia e Contratação de Empresa Especializada Com Sítio (Jornal) Online Com no Mínimo 15.000 Visitas Diárias e de Referência no Município de Brasileia e Região, para Prestação de Serviços de Veiculação de Banners Online, Folheto Online, Boletins Informativos, Divulgação de Campanhas Institucionais, Divulgação de Eventos e Atos Oficiais de Interesse Da Prefeitura Municipal De Brasileia.

Data da Abertura: 21 de dezembro de 2018, às 09:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 11 a 20 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 10 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 45/2018

OBJETO: Contratação De Pessoa Jurídica Para Prestação De Serviços De Agenciamento De Viagens, Especializada Em Emissão De Passagens Aéreas Nacionais E Intermunicipais, Compreendendo Serviços De Reservas, Marcação, Cancelamento, Remarcação, Emissão E Entrega De Bilhetes Eletrônicos De Passagens Aéreas (E-Ticket) Ou De Ordens De Passagens, Com O Respectivo “Código Localizador” E Inclusão De Bagagens Destinados A Atender As Necessidades Da Prefeitura Municipal De Brasileia/Ac.

Data da Abertura: 21 de dezembro de 2018, às 08:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 11 a 20 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 10 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 48/2018

OBJETO: Aquisição De Um Caminhão Com Carroceria Tipo Carga Seca, em Atendimento ao Convênio N°243/DPCN/2018 Para Suprir as Necessidades Do Município De Brasileia.

Data da Abertura: 21 de dezembro de 2018, às 10:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 11 a 20 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 10 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 49/2018

OBJETO: Registro De Preços Visando a Contratação De Pessoa Jurídica Para o Fornecimento De Material De Expediente Destinados a Atender as Necessidades Da Prefeitura Municipal De Brasileia.

Data da Abertura: 28 de dezembro de 2018, às 08:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 12 a 21 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 11 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 50/2018

OBJETO: Registro De Preços Visando a Contratação De Pessoa Jurídica Para o Fornecimento De Material De Limpeza e Gêneros Alimentícios Destinados a Atender as Necessidades Da Prefeitura Municipal De Brasileia/Ac.

Data da Abertura: 27 de dezembro de 2018, às 08:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 12 a 21 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 11 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

