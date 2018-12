ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO SUSPENSÃO E REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 036/2018

A Prefeitura de Brasileia, através da Comissão Permanente De Licitação – CPL torna Público a prorrogação da sessão pública de abertura sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 36/2018, cujo objeto: Aquisição De Escavadeira Hidráulica, Através Do Convênio N°095/DPCN/2018, que ocorreria no dia 03 de dezembro 2018 às 09:00 horas em virtude de retificação no edital. A nova data da abertura será dia 14 de dezembro 2018 às 12:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição a partir do dia 04 a 13 de dezembro das 07h00minh às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, de segunda a quinta e sexta 07h00min a 13h00min, na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, Telefone: (68) 3546-4402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia – Acre, 30 de novembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 039/2018

OBJETO: Aquisição De Maquinários Tipo Pá Carregadeira Sobre Rodas, Colhedora De Forragens e Plantadeira/Adubadeira Referente Ao Convênio N° 867150/2018/Sudam, Para Atender A Demanda Da Prefeitura Municipal De Brasileia/Ac.

Data da Abertura: 14 de dezembro de 2018, às 10:30 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 04 a 12 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia – Acre, 03 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP. N° 35/2018

OBJETO: Contratação De Pessoa Jurídica Especializada Na Execução Dos Serviços De Segurança Patrimonial Do Tipo Monitoramento Remoto, Por Meio De Sistemas De Alarmes, Câmeras, Sensores De Presença E De Vistoria De Pronta Resposta Por 24 Horas (Vinte e Quatro Horas) Ininterruptas, Com Fornecimento De Equipamentos (Mediante Comodato) Instalação, Configuração e Manutenção Dos Sistemas Para Atender Todos Os Setores Que Compõe a Estrutura Organizacional Da Prefeitura Municipal De Brasileia.

Data da Abertura: 14 de dezembro de 2018, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 04 a 12 de dezembro de 2018 de segunda a quinta-feira das 07h00min às 12h00min e de 14h00min as 17h00min, e sexta-feira das 07h00min às 13h00min na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: brasileiacpl@gmail.com ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 03 de dezembro de 2018.

Edivânia da Silva Braga

Pregoeira

Comentários