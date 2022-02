PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O que já era anunciado por alguns especialistas e temido pela população acreana, acaba de acontecer no estado, o número de infecções por coronvírus disparou e deixa a Saúde do Acre em alerta máximo.

De acordo com o último boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o estado do Acre registrou 3.111 novos casos de infecção por coronavírus nesta segunda-feira, 31 de janeiro. O número de infectados ultrapassou 100.000 mil casos chegando a 101.260 em todo o estado.

Cerca de 90.873 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 65 seguiam internadas até o fechamento do último informativo.

ÓBITOS

Três óbitos foram registrados nesta segunda-feira, 31 de janeiro, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 1.871 em todo o estado.

Óbitos:

F.B.S, de 79 anos, natural de Cruzeiro do Sul, deu entrada no Hospital Regional do Juruá no dia 17 de janeiro de 2022 e foi a óbito no dia 29.

A.A.O, de 78 anos, natural de Porto Acre, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no dia 27 de janeiro de 2022 e foi a óbito no dia 29.

T.B.N, de 42 anos, natural de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no dia 22 de janeiro de 2022 e foi a óbito no dia 30.

