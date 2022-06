PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO 

A Associação de Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), realizou durante o dia deste domingo, dia 5, na cidade de Epitaciolândia, a 2ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross, que teve disputa em sete categorias com pilotos do Acre, Rondônia, Amazonas, da Bolívia e do Peru.

Um dos destaques neste ano de 2022, está sendo a participação de uma competidora que está entre as melhores do Campeonato. Emily Zanela, de apenas 13 anos, correndo em duas categorias de 230 cilindradas; feminina que ganhou com larga vantagem e juvenil, com corredores que tem o dobro ou mais idade.

Após ‘voar’ pela pista em Epitaciolândia… Evelyn ainda teve tempo para atender adminiradores.

Segunda a própria, está primeiro lugar na categoria feminino e em segundo na de 230cc. Conta que a inspiração partiu de seu pai que também é corredor e já até perdeu para ela em outras corridas.

Realmente, a jovem vem se destacando pela coragem de estar praticando um esporte de ação e muita adrenalina, quando é dada a largada ficando entre as primeiras colocações disputando os pódios principais.

Pela coragem e ousadia, Emliy está conquistando fãs por onde passa, que a todo momento quer tirar uma foto ao seu lado. Para o presidente da Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), José Cláudio (Bolacha), o campeonato está sendo bem aceito por tem passado, obtendo um apoio das prefeituras como Epitaciolândia, que cedeu centro de eventos localizado no Bairro Aeroporto.

“Estaremos realizando mais um evento no dia 25 e 26 de junho na cidade de Xapuri, talvez, no início de julho poderemos estar em Brasiléia, no aniversário do município, mas, ainda estamos em tratativas”, disse ‘Bolacha’.

Outro destaque ficou para na categoria infantil, onde jovens entre sete e 15 anos, correm com motos de baixa cilindrada. Neste ano, tem a participação de um competidor com uma moto totalmente elétrica importada que pode alcançar alta velocidade durante duas horas.

Veja vídeos e entrevistas do evento abaixo.



Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários