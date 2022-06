PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO

O prefeito do município de Epitaciolândia, localizado na fronteira do Acre, teve sua o número do seu celular clonado e consequentemente, suas redes sociais invadidas. Esses criminosos estão se passando pelo gestor e estão pedindo dinheiro.

Sérgio Lopes que é delegado, já está tomando precauções e alerta para o golpe que estão tentando passar em seu nome. O mesmo está usando a internet para alertar a população em geral da tentativa de golpe passada pelo número: (68) 9919-7304.

No mesmo patamar, está a deputada federal Jessica Sales, que também está avisando do “crime do telefone”, que já teve vários políticos com alvos. O prefeito do município de Assis Brasil também já foi vítima como outros políticos do Acre.

Desde ano passado quando os ataques foram mais intensos, de acordo com a Associação dos Municípios do Acre (AMAC), Marilice Maffi, as vítimas foram os prefeitos de Porto Acre, Bené Damasceno (Progressistas), de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), o prefeito Padeiro (PDT) de Bujari, José Altamir Taumaturgo (MDB) e Isaac Lima (PT) do município de Mâncio Lima.

Se junta aos prefeitos, várias autoridades do Estado, como por exemplo, o senador Sérgio Petecão e sete deputados estaduais, dentre eles, Jenilson Leite, Roberto Duarte, Edvaldo Magalhães, Vagner Felipe e até mesmo o presidente da Assembleia, Nicolau Júnior, além de Maria Antônia e Luiz Gonzaga, além do governador Gladson Cameli (Progressistas).

O pedido das autoridades policiais que já estão trabalhando no caso, é que as pessoas não façam transferências antes de verificar e desconfie sempre. Após esse tipo de contato e descobrir a tentativa de golpe, procurar a delegacia mais próxima.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários