ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRPN.º 017/2018.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 28/12/2018 à 10/01/2019.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.

DATA DA ABERTURA: 11 de janeiro de 2019.

HORARIO: 09h00min (nove) horas.

LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra para os serviços descritos no termo de referência do edital visando à obtenção de adequadas condições legais, com a disponibilização de mão-de-obra, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia -Acre.

01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, no endereço acima.

02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 28 de dezembro de 2018.

LIBERATO RIBEIRO DA SILVA FILHO

Pregoeiro da CMPL

Decreto n°010/2018

Comentários