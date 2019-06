ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 022/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (AR CONDICIONADO, GELADEIRA, FRIGOBAR, BEBEDOURO E CENTRAL DE ÁGUA COM FILTRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINTE DO PREFEITO E DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA. Data da abertura: 08 de julho 2019, ÁS 09H00MIN. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito a Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257 – Bairro Aeroporto. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sala da CMPL, a partir do dia 26/06/2019 à 04/07/2019.

Epitaciolândia/AC, 24 de junho de 2019.

Eli Lima de Freitas

Pregoeiro

Decreto nº 035/2019

Comentários