ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2019.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 01/10/2019 à 10/10/2018.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global.

DATA DA REABERTURA: 11 de outubro de 2019.

HORARIO: 08h30min (oito horas e trinta minutos).

LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO RODOVIARIO (CAMINHÃO NOVO, com as seguintes especificações mínimas: COM CARROCERIA TIPO PRANCHA DE 08 METROS COM RAMPA DE CARGA E DESCARGA; TRAÇÃO 6X4; 03 EIXOS; 06 CILINDROS; A DIESEL; COM AR CONDICIONADO; POTENCIA DE 286 CV, CARGA UTIL MÍNIMA DE 15.000 KG), objeto PROPOSTA nº 028595/2018–SUDAM.

01 – As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Secretaria da Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, no endereço acima.

02 – A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 30 de setembro de 2019.

ELI LIMA DE FREITAS

Pregoeiro da CMPL

Decreto n° 035/2019

Comentários