ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO URBANO (ESCOLA COM 12 SALAS) PROJETO FNDE, localizada na Rua Projetada Lote 01, Quadra 11. s/nº, Loteamento AZ DE OURO, bairro Pôr do Solno MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA-ACRE, referente PROCESSO Nº 23400.001495/2018-14 – FNDE.Data de Reabertura: 12 de junho de 2019, às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 12h00min e das 14h00 às 17h00, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito a Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, nº 257 – bairro Aeroporto. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Período de retirada do Edital: de 13/05/2019 à 11/06/2019.

Epitaciolândia/AC, 09 de maio de 2019.

Joana D’Arc Aparecida de Sousa

Presidente/CPL

