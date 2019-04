ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

AVISO DE SUSPENSÃO

CONCORRÊNCIA 001/2019

A Presidente da Comissão Municipal Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia-Acre designada pela Portaria nº 014/2019, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos interessados que a licitação referente à Concorrência n° 001/2019, objetivando a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de espaço educativo urbano (escola com 12 salas) projeto FNDE, localizada na Rua Projetada Lote 01, Quadra 11. s/nº, Loteamento Az de Ouro, bairro Pôr do Sol no Município de Epitaciolândia-Acre, está SUSPENSA, em virtude de possível necessidade de alterações no Edital. O Aviso de Licitação e Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame.

Epitaciolândia/AC, 24 de abril de 2019.

Joana D’Arc Aparecida de Sousa

Presidente/CMPL

Portaria nº 014/2019

