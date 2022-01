PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – Aviso de Suspensão de Licitação

O prefeito Jerry Correia recebeu na tarde desta quinta-feira, 27, o Diretor do Deracre, Petrônio Antunes, a Diretora do Detran/Acre, Taynara Martins e o Secretário da SEINFRA, Cirleudo Alencar. Acompanharam a agenda institucional os vereadores Jura Pacheco, Wermerson Martins, Francisco Moura, Eduardo Marques e Adelson Cunha, além do vice-prefeito, Reginaldo Martins.

Os três secretários de estado foram à Assis Brasil por ordem do governador Gladson Cameli para anunciar um investimento de mais de 3 milhões de reais em obras. Algumas delas já estão em fase de conclusão e o maior volume do recurso será aplicado em recuperação de ruas.

“Por determinação de nosso governador vamos apoiar o município de Assis Brasil em algumas obras de infraestrutura, principalmente na recuperação de vias públicas”, disse o Diretor do Deracre, Petrônio Antunes.

O secretário da SEINFRA, Cirleudo Alencar, disse que o anúncio é fruto do compromisso do governador com todas as cidades do Acre e também do empenho do prefeito Jerry em buscar as parcerias.

“Estamos tocando obras em todas as cidades do estado. Aqui em Assis Brasil temos um prefeito parceiro e dedicado, que sempre buscou o governo para as boas parcerias”, disse.

O governo está concluindo em Assis Brasil as obras de reforma da Delegacia de Polícia, do quartel da Polícia Militar e da nova sede do DETRAN. Ainda este ano serão iniciadas na cidade a reforma e ampliação do hospital e a construção da sede do Ministério Público.

Dentro do pacote de obras anunciado para Assis Brasil estão: pavimentação de cerca de 4 quilômetros de ruas, construção de uma ponte sobre o Igarapé Cascata e reforma do mercado Benedito Batista.

“Mais um vez o governador Gladson cumpre com seu compromisso com o povo de Assis Brasil. Isso é fruto de uma relação de confiança e busca pelo bem da população. Nossa gratidão ao governador e toda sua equipe”, comemorou o prefeito.

Comentários