PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

Solenidade aconteceu em Brasiléia com participação do Coronel Paulo César

A Polícia Militar do Estado do Acre realizou na manhã desta Segunda-feira (7), solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha na Regional do Alto Acre.

A patrulha Maria da Penha atua no Estado do Acre desde 2019 e tem por objetivo acolher e monitorar as medidas protetivas de urgência de violência contra a mulher.

Desde sua Implantação no Estado, mais de 1.400 mulheres já foram atendidas pela equipe da Tenente- Coronel Alexandra Rocha, que coordena a patrulha no Estado.

As mulheres vítimas de violência já são atendidas pela patrulha Maria da Penha em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

A partir de agora as mulheres da Regional do Alto Acre também irão ser beneficiadas com o acompanhamento direto das medidas de proteção.

A Secretária de comunicação da Prefeitura de Brasiléia, Christiane Araújo representou a prefeita Fernanda Hassem que cumpria outra agenda previamente marcada. ” Em nome da Prefeita Fernanda Hassem agradecemos a parceria da Polícia Militar, tanto nas ações desenvolvidas pelo município como a vinda da patrulha Maria da Penha, às vésperas de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher. Tanto à Implantação da Patrulha como a instalação da delegacia especializada da mulher são pautas defendidas pela prefeita desde 2014, quando era Vereadora em Brasiléia”, disse a Secretária.

Para a comandante do 5º BPM, Major Ana Cássia, a implantação da Patrulha Maria da Penha é um sonho do Comando de Brasiléia.

“A implantação da Patrulha Maria da Penha na regional do Alto Acre é um sonho deste comando desde o ano de 2019. Quando vim para essa região observei que o índice de ocorrências de violência doméstica figurava entre os maiores. Durante algum tempo estávamos discutindo todas as possiblidades para efetivação do programa, fizemos capacitação, sessão de viaturas, a sensibilização da Rede e a seleção dos policiais que iriam trabalhar na Patrulha Maria da Penha. Estamos deixando um legado, um presente para a regional do Alto Acre”, afirmou.

O comandante da Polícia Militar no Estado do Acre, Coronel Paulo César falou da expansão do programa Patrulha Maria da Penha para atender os municípios do Alto Acre.

“Estamos expandindo o serviço da Patrulha Maria da Penha no estado, até o ano passado era realizado apenas em Rio Branco, fizemos a expansão para os municípios de Cruzeiro do Sul e Taraucá e agora estamos fazendo a implantação desse serviço no município de Brasiléia e Epitaciolândia”, disse.

A atividade aconteceu no Centro de Educação à Distância ( CEDUP) em Brasiléia e contou com a presença do Comandante- geral da Polícia Militar, Coronel Paulo César, Major Ana Cássia, Tenente-coronel Alexandra Rocha, Secretária de Comunicação da prefeitura de Brasiléia, Christiane Araújo, representando a Prefeita Fernanda Hassem, Delegada de Polícia Carla Ivane, prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Doutora Maria Aparecida, representando os magistrados de Brasiléia.

