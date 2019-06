A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Educação realizou nos dias 12 e 13 de Junho na Escola João Pedro da Silva, Formação com Coordenadores Pedagógicos, Professores do AEE e Mediadores de alunos com Autismo.

A atividade faz parte de uma sequência de Formações realizada pela Coordenação do Atendimento Educacional Especializado da Semed e teve como objetivo o compartilhamento de vivências reais na sala de aula, como também a troca de idéias para melhorar a prática dos mediadores com os alunos autistas. A Secretaria de Educação vem orientando e formando os profissionais da Educação Especial para melhor acompanhar os alunos nas Escolas, demonstrando assim compromisso com a verdadeira Inclusão.

Na quarta (12), a formação contou com a parceria da Secretaria de Saúde através do Núcleo de Apoio de Saúde da Família (NASF), com a presença da Assistente Social, Nutricionista, Fisioterapeuta e psicóloga e inclusive o Nasf organizará uma agenda de visitas ás escolas urbanas e rurais para conhecer os alunos e ver mais de perto o trabalho que já é realizado. Nas Escolas da Rede Municipal de Educação o AEE acompanha 85 alunos com Necessidades Educacionais especiais.

1 de 11

Comentários