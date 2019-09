A prefeitura através da Secretaria de Saúde do município de Epitaciolândia iniciou nesta quinta os serviços de acompanhamento do idoso com o plano de ação. “Um olhar integral aos idosos” o cuidado em rede.

O Programa contará com a realização de ações voltadas para o público da terceira idade que se faz necessário para o envelhecimento saudável e a manutenção da funcionalidade, tendo em vista a população idosa do bairro José Hassem, a Coordenação da Saúde do Idoso, juntamente com o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) e a UBS José Francisco do Nascimento irão desenvolver atividades multidisciplinares com idosos, com o objetivo de implantar uma programação de atividades físicas e ações de saúde para o pessoal da terceira idade.

Segundo a Secretária Municipal de Saúde Terezinha Ribeiro Flores, este programa acontecerá dois dias por semana e contará com vários profissionais de Saúde, educador físico, terapeuta, Assistente social e psicólogo se for necessário. “Estamos trazendo esta ação para o Bairro José a fim de facilitar a vida dos usuários idosos aqui do bairro, ações preventivas como essas geram bons resultados e garante uma melhor qualidade de vida para eles.” Destacou a secretária.

As ações acontecerão duas vezes por semana pela parte da tarde na Sede da Igreja Católica Comunidade São Marcos no Bairro José Hassem.

