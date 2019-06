Verônica Rodrigues-SECOM

A prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou na manhã de quarta-feira 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o plantio coletivo de mudas de diversas espécies de árvores na Praça da Dona Ica, no Bairro José Braúna.

A atividade contou com a participação de estudantes de escolas municipais e entidades ligadas ao meio ambiente.

O plantio coletivo de mudas encerrou a programação em alusão ao Dia do Meio ambiente, que durante toda a semana promoveu palestras sobre o tema nas escolas municipais.

O secretário de Meio Ambiente, Jonas Bandeira, destaca que o objetivo do plantio coletivo é garantir que os moradores possam usufruir de sombra e um ar mais puro, além de chamar a atenção para a preservação do meio ambiente.

“Estamos encerrando a semana do Meio Ambiente na Praça da Dona Ica, mas trabalhamos durante toda a semana que antecede o Dia Mundial com palestra nas escolas, e hoje convidamos as escolas, moradores do Bairro José Braúna e parceiros para fazermos um plantio coletivo de árvores com o objetivo de chamar a atenção de todos sobre a importância de preservar o meio ambiente”, explicou o secretário.

O vice-prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, no ato representando a prefeita Fernanda Hassem, ressaltou a importância da participação das escolas no plantio de árvores. “É justo que as pessoas possam plantar o que o homem só destrói. O plantio de árvores com a participação dos estudantes é uma forma de desenvolvermos uma consciência, de que todos devem plantar para que possamos ter sempre qualidade de vida”, afirmou o vice-prefeito.

Participaram da atividade do plantio coletivo de árvores o chefe do Núcleo do IMAC do Alto Acre, Leandro Gadelha, o chefe da Brigada Prevfogo do IBAMA do Alto Acre, Willian Araújo, gestoras das escolas Menino Jesus, Sandra Lins, Auxiliadora, Vitória Salvatierra, Jacinto, da escola Socorro Frota, e também os vereadores Edu e Jurandir Queiroz, e secretários municipais.

