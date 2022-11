Prefeitura promove passeio ambiental para crianças atendidas pelo CRAS em Epitaciolândia

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, realizou um passeio com as crianças do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no parque ecológico Wilson Pinheiro.

O objetivo do passeio e caminhada pelas trilhas do parque foi para alegrar e conscientizar as crianças e adolescentes sobre os cuidados com o Meio Ambiente.

As atividades buscam desenvolver valores como a empatia, trabalho em equipe, além de promover a socialização e o fortalecimento de vínculos.

O programa criança feliz atende 60 famílias no município de Epitaciolândia e surge como importante ferramenta para que as famílias ofereçam instrumentos para o desenvolvimento integral, com atividades semanais, promovendo o desenvolvimento e a integração familiar.

