A prefeitura através d Secretaria Municipal de Educação iniciou hoje dia 20, a 2ª Copa Escolar de Futsal, cerca de 20 equipes das Escolas Municipais estão participando nas categorias Masculinas e Femininas.

Estiveram presentes na abertura do evento o Prefeito Tião Flores, Secretário de Educação Cleomar Portela Eduino, Secretária de Esportes Maria do Carmo (Maruca), Gestores Escolares, Antonio Soares Presidente do Sinteac, professores e alunos da rede de ensino municipal.

O que disseram:

Para o Professor de Educação Física Fontinele, A copa de futsal é uma forma de incentivar os alunos na pratica do esporte. “Essa copa vem como um incentivo a mais para que nossos alunos possam se interessar pela pratica esportiva. Por isso queremos agradecer a todos pela realização do evento.”

O Gestor da Escola Presidente Castelo Branco Km 20, Sebastião da Conceição salientou que o esporte é garantia de um futuro saudável para nossos alunos. “Temos que incentivar sempre a pratica do esporte, pois, eles estando aqui estão longe das coisas ruins e da violência.” Destacou o professor.

Para Cleomar Portela, a copa de futsal é uma forma de fechar com chave de ouro as atividades de educação física do ano letivo de 2019. “Estamos encerrando hoje as atividades físicas de 2019 com a 2ª Edição da Copa Escolar de Futsal, e isso nos motiva em ver essas crianças praticando esporte e mostrando o seu potencial.” Ressaltou o secretário agradecendo a todos os envolvidos na realização do evento.

O Prefeito Tião Flores parabenizou a todos pela organização da Copa de futsal. “Queremos agradecer a todos pelo empenho em realizar mais esse evento esportivo como nossas crianças, pois elas representam nosso futuro e por isso temos que valorizá-las sempre. Destacou Flores.

A 2ª Copa Escolar de Futsal tem duração de 02 dias e conta com a participação de 20 equipes do 4º e 5º ano feminino e masculino.

