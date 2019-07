SECOM – Raylanderson Frota

Fazendo parte da programação em comemoração aos 109 anos de fundação do município, foi realizada a corrida Brasileia Running Fire (Corrida do Fogo), no sábado (6), com a participação de 193 atletas, nas categorias competidor adulto masculino 8km, competidor adulto feminino 5km e competidor de 12-14 anos masculino e feminino.

A corrida do fogo é uma realização da Prefeitura através da Gerência de Esportes e Corpo de Bombeiros, com apoio da 2ª Cia. Especial de Fronteira e DETRAN.

O Deputado Estadual Daniel Zen, que esteve visitando e prestigiando as festividades dos 109 anos de Brasileia e completou o percurso de 8km, falou a respeito da atividade. “É uma honra estar aqui participando das atividades em Brasileia, entre tantas que a prefeitura tem realizado. Aproveito para parabenizar a Prefeita Fernanda pelo trabalho que vem fazendo em Brasileia, todo o cuidado que tem pela cidade e seus moradores”, ressaltou Daniel Zen.

A corrida iniciou em frente a sede da prefeitura municipal com o percurso até a rotatória do Frios Vilhena e voltou.

O tri-campeão Miguel Neto, cabo do Exercito Brasileiro falou da satisfação em participar da corrida. “A corrida já faz parte do meu calendário, procuro me programar para poder participar da Corrida do Fogo, e graças a Deus tem dado certo, minha três participações gerou 3 vitorias. Parabenizo a equipe organizadora, aos participantes da corrida pois sem eles não a eventos”, falou Miguel Neto.

A Prefeita Fernanda Hassem parabenizou a equipe organizadora e agradeceu a participação de todos. “Uma corrida espetacular, com a participação de atletas locais e de outros municípios, inclusive da Bolívia. Só nos enche de orgulho em saber que tantas pessoas aprovaram essa atividade esportiva e gostaria de agradecer em especial aos grandes parceiros, Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar, DETRAN e todo empenho da nossa equipe da Gerência de Esportes. Parabéns as todos os competidores”, finalizou a Prefeita Fernanda.

Vencedores

Na categoria juvenil em 1° lugar Cristian Roca, 2° Vanderley Lima Silva, 3° Helder Paulo. No feminino em 1°lugar Aline Alves, 2° Ana Cleia e 3° Ana Luiza; Feminino classe 2: 1° lugar Tiana Rego, 2°Lene e 3° Raimunda Dias; Feminino classe 1 em 1° lugar Clavana Araújo, 2° Ahiromy e 3° Julieta; Masculino classe 2 em 1° lugar Josci Robarto, 2° Valdemir Neto, 3° Marleudo Barreto e masculino classe 1 em 1° Miguel França, 2° Efraim Mamani e 3° Gabriel da Silva.

