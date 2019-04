Prefeitura realiza abertura do programa Brasileia Mais Saúde

Em busca de garantir uma boa qualidade de vida e bem estar da população, a Prefeitura de Brasileia tem se empenhado em desenvolver um bom trabalho em todas as áreas da gestão. Pela primeira vez nesses 108 anos do município a Prefeita Fernanda Hassem através da Secretaria Municipal de Saúde executa o programa: Brasileia Mais Saúde, cuidando de você na UBS Fernando Corrêa.

O projeto tem como objetivo promover um itinerante de saúde em todos os bairros da cidade e nas comunidades rurais, com a realização exclusiva da Prefeitura de Brasileia, levando atendimento médicos para toda a população e assegurando atendimentos básicos e especializados para a comunidade.

O Secretário municipal de saúde, Francisco Borges, falou a respeito desse projeto que está sendo realizado no município: “O Brasileia Mais Saúde vem para realizar os atendimentos das demandas reprimidas, as consultas que a população já estão aguardando a muitos meses, e a Prefeita Fernanda solicitou que fizéssemos um levantamento do que era necessário para executar esse programa e dessa forma diminuir a espera dessas pessoas. E através de um trabalho em conjunto, com aprovação do conselho municipal de saúde, hoje estamos realizando esse trabalho”, destacou Borges.

O programa Brasileia Mais Saúde tem duração de três dias (26, 27 e 28 de abril), e estão sendo realizados os seguintes exames: Ultrassonografia, Ginecologia, Colposcopia, Dermatologia, Endoscopia, Nutrição Biopedância, Vacina, Testes Rápidos, Oftalmologista, Eco cardiograma, Pediatria, Cardiologia, Ortopedia e Eletrocardiograma.

A autônoma Fernanda Neves de Araujo, mãe de dois filhos, destacou a importância da realização do Brasileia Mais Saúde. “Para nós moradores de Brasileia é uma ação muito importante, e a prefeitura trazendo esses atendimentos para nossa cidade só quem ganha é a população, infelizmente nem todos consegue ir até Rio Branco para realizar suas consultas ou exames. Para mim é muito gratificante poder consultar minha filha com um dermatologista aqui em Brasileia, só temos a agradecer”, destacou Fernanda Neves.

Segundo a Prefeita Fernanda a realização do projeto é fruto de um planejamento que já vinha sendo realizado desde o inicio da gestão. “Graças ao planejamento da gestão e com o recurso do Piso da Atenção Básica Fixo (PAB), estamos atendendo todas nossas demandas reprimidas, demandas de pessoas que estão a 6 meses esperando uma consulta, um atendimento ou que não tem condições de ir até Rio Branco para realizar o seu tratamento. Hoje é um dia de muita alegria para a saúde municipal, onde estamos dando um passo a frente em cuidar das pessoas”, finalizou Fernanda Hassem.

1 de 40

SECOM – Raylanderson Frota

Comentários