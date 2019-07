A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Assistência Social realizou na noite da última quinta-feira, 18 de Julho, uma confraternização com idosos marcando o fim do primeiro semestre de atividades com o Grupo da Melhor idade com o tema Lampião e Maria Bonita.

O evento aconteceu no Centro de Referência dos Idosos em Epitaciolândia, teve inicio as 17h00min, e contou com participação de aproximadamente 400 pessoas entre idosos e visitantes. A festa foi animada com som ao vivo cantando musicas que marcaram época e músicas atuais, tornando assim um clima mais alegre no local.

O Evento contou com as presenças de diversas autoridades tais como: o Promotor de Justiça Dr. Ocimar Sales, Tião Flores Prefeito de Epitaciolândia, os vereadores, Nego e Dino Castelo, além dos Secretários de Assistência Social e Cidadania Lindaci Franco, Meio Ambiente e Turismo Ivam Ferreira, Jose Menezes Cruz Secretário de Administração, Maria Do Carmo Flores Secretária de cultura e Esportes, Elizete Lopes Chefe de Gabinete e Marizete Matias Secretária de Finanças.

De acordo com a Coordenadora do CRIE Suellem as atividades oferecidas pelo Centro do Idoso contribuem de maneira muito especial no processo de um envelhecimento mais saudável, no desenvolvimento pessoal e de socialização. “Nossa equipe trabalha com vontade, respeito e muito profissionalismo na aplicação de nossas atividades contribuindo de forma substancial no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio e na prevenção de situações de risco social”. Frisou a Coordenadora.

