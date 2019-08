Implementada na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, a Semana do Bebê tem o intuito de conscientizar sobre as políticas públicas voltadas para a primeira infância. Na última sexta-feira, 9, a Prefeitura encerrou as atividades, que neste ano agregou as ações do Agosto Dourado – campanha de amamentação.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a de Assistência Social. A Semana do Bebê é uma representatividade do Selo UNICEF, que estimula e reconhece avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

“Durante a Semana, voltamos as nossas ações para as crianças recém-nascidas, que estão em desenvolvimento. Ofertamos atendimentos especiais nas nossas unidades básicas de saúde à mãe e ao bebê”, explicou a secretária de Saúde, Juliana Pereira.

Ilderlei Cordeiro destaca a importância da ação. “As nossas crianças são o futuro da sociedade e é papel de todos nós cuidarmos delas. Como gestor, tenho destinado recursos para garantir a saúde e segurança das crianças do nosso município”, destacou.

Na ocasião, o prefeito condecorou o “bebê prefeito”, eleito por meio de sorteio e que representa todas as políticas de atenção a primeira infância desempenhadas pelo Município.

Segundo a secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social, Adriana Miranda, os resultados da ação são muito positivos. “Quando temos inúmeras instituições atuando juntas, a população ganha com uma melhor oferta de serviços. A Semana do Bebê foi mais um sucesso”.