O Campeonato envolve 26 escolas, que competiram pelos títulos no basquete, handebol, voleibol, futebol, jogos de mesa e atletismo.

Assessoria

Os Jogos Municipais de Cruzeiro do Sul se encerram no último fim de semana e a Prefeitura promoveu uma festa linda. O prefeito Ilderlei Cordeiro fez questão de acompanhar as finais de perto e celebrar o momento com os atletas e estudantes.

Os campões receberam as medalhas e fizeram a festa. O Campeonato envolve 26 escolas, que competiram pelos títulos no basquete, handebol, voleibol, futebol, jogos de mesa e atletismo.

“É muito bonito ver a juventude envolvida no mundo do esporte, área que fazemos questão de investir pois compreendemos sua importância social. Me emocionei vendo a final, pois meu filho fez o gol de abertura da vitória da Escola Dom Pedro”, contou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Para o diretor do Colégio Militar, que foi campão, Rômulo Barros, a torcida fez toda a diferença. “Os Jogos Escolares de Cruzeiro do Sul se referenciaram como um modelo para o Estado do Acre, devido sua organização e envolvimento das escolas. Sem dúvidas, a torcida contribuiu com a nossa vitória”, frisou.

Comentários