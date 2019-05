A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia em comemoração ao 27º aniversário de Emancipação Político e Administrativo promoveu uma extensa programação para comemorar junto com a população mais um aniversário do município.

A Programação teve durante quatro dias, iniciando com o hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal na Escola Estadual Luiz Gonzaga da Rocha no dia 25 de abril, já no dia 26 o hasteamento aconteceu na Escola Estadual Joana Ribeiro Amed.

No dia 27, foi realizada uma partida de futebol, feminino, entre a Equipe Dubola x Cobija e masculino master entre Epitaciolândia/Brasiléia x Rio Branco, à noite encerrando com o já tradicional desfile. O evento contou com a participação do Exercito Brasileiro, Corpo de Bombeiros, Sindicato dos Mototaxistas, Centro do Idoso, Escolas Municipais e Estaduais, o desfile contou ainda com a participação especial do Grupo Aché Capoeira e da banda de percussão da Escola Kairala José Kairala BANPEK.

O prefeito Tião Flores destacou a importância da emancipação político e administrativo de Epitaciolândia, e parabenizou a todos os munícipes por essa data comemorativa. “Quero aproveitar para agradecer todos os presentes, as instituições federais, estaduais, aos nossos alunos, servidores da educação e principalmente a população presente prestigiando o nosso desfile.” Destacou Tião Flores.

Seguindo a programação no Domingo pela manha foi inaugurado o novo prédio da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, que foi construído com verba de uma emenda parlamentar alocada pelo Senador Sérgio Petecão. E a tarde aconteceu uma Corrida Ciclística fechando a programação em comemoração aos 27 anos de Epitaciolândia.

1 de 78

Comentários