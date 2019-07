SECOM – Raylanderson Frota

A Prefeitura de Brasileia por meio da Secretaria Municipal de Saúde realizará de 25 a 27 de julho, a segunda edição do programa Brasileia Mais Saúde.

Serão realizados atendimentos de média complexidade e diversos tipos de exames, como Ecocardiograma, Gastroenterologia, Nutrição, Cardiologia, Oftalmologia, dentre outros.

O objetivo do programa é dar celeridade aos atendimentos com especialistas e diminuir as demandas reprimidas de consultas médicas, garantindo assim melhor atendimento de saúde à população.

O secretário Municipal de Saúde, Francisco Borges, explicou quais os documentos necessários para que se possa receber os atendimentos. “Quem estiver com o encaminhamento em mãos pode se dirigir até a secretaria de saúde com copia dos documentos pessoais e do Cartão do SUS para oficializar o agendamento”, explicou Francisco Borges.

Os atendimentos acontecerão na Unidade Básica de Saúde Fernando Corrêa, a partir das 8 da manhã, até às 17 horas. Os usuários devem ter em mãos o encaminhamento médico e documentos pessoais.

Segundo Borges a expectativa é conseguir realizar de 600 a 800 atendimentos durante os três dias de evento.

40 profissionais envolvidos nesta edição

Nesta edição do programa Brasileia Mais Saúde 40 profissionais estarão envolvidos prestando atendimento à comunidade, entre eles: técnicos de enfermagem, enfermeiros, clínicos gerais e médicos especialistas.

Cronograma de atendimento

25/07 – Quinta-feira – O atendimento terá inicio às 14 horas com a realização de exames de eco-cardiograma.

26/07 – Sexta-feira – O atendimento terá inicio às 8 horas com os seguintes serviços:

Especialidades: Gastroenterologia; Nutrição; Cardiologia e exames; Oftomalogia; Eletrocardiograma; Ultrassonografia; Eco-cardiograma.

27/7 – Sábado – O atendimento terá inicio às 8 horas com os seguintes serviços:

Especialidades: Nutrição; Dermatologia; Pediatria; Ginecologia e exames; Oftalmologia; Ultrassonografia; Endoscopia.

