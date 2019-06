Prefeitura realiza tapa buraco na Alexandre Esteves Filho

A prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras dando seqüência a operação “Tapa Buraco”. Realizou ontem ações na Rua Alexandre Esteves Filho.

O Prefeito Tião Flores garantiu que até a primeira quinzena de julho termina as intervenções aqui no centro da cidade e logo após será feito a ladeira da ponte que liga a Avenida Internacional a Rua 25 de Dezembro, e em seguida será feito uma operação em todas as ruas do Bairro José Hassem interligando a Rua Fontinele de Castro dando acesso a Escola Estadual Belo Porvir.

O Secretário de Obras o Vice Prefeito Raimundão, falou dos serviços que estão sendo realizados. “Estamos trabalhando todos os dias para melhorar as nossas ruas, durante todo esse verão as atenções estarão voltadas para área urbana, sem deixar é claro de trabalhar na recuperação de ramais.” Salientou o Secretário.

Veja a matéria em vídeo.

