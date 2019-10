Dando continuidade aos serviços de recuperação de ramais, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras está concluindo o Ramal do Jeremias que dá acesso do ramal da Tucunduba a comunidade do Prata.

São mais de sete quilômetros de ramal que estão sendo reaberto e empiçarrado a fim de garantir tráfego de inverno a verão.

O Prefeito Tião Flores acompanhado do Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Nego, foi na tarde desta segunda-feira 14, ver de perto os serviços e conversar com moradores daquela localidade.

Para o Sr. Jeremias da Silva morador do ramal, os serviços estão de boa qualidade. “Estamos satisfeitos com a abertura do ramal, pois vai encurtar a distancia e garantir nosso acesso no inverno.”

Para o Prefeito Tião Flores esse ramal foi um compromisso assumido e hoje está sendo honrado. “Estamos dando seqüência nos serviços de melhoria de ramais, e hoje ligando as Comunidade do Tucunduba a comunidade do Prata, uma reivindicação antiga que está sendo atendida pela prefeitura. “ Destacou Flores.

Para o Presidente da Câmara de Vereadores o Vereador Nego, é importante acompanhar e ver de perto os trabalhos que a prefeitura vem fazendo em prol do homem do campo.

Veja a matéria completa em vídeo:

1 de 15

Comentários