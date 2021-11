Prefeitura de Epitaciolândia recupera Ramal do Santana com empiçarramento e instalação de Bueiros

Mesmo com a chegada do inverno a prefeitura de Epitaciolândia continua com os serviços de recuperação de ramais, nos últimos dias foi recuperado o Ramal do Santana, com empiçarramento e colocação de bueiros para escoamento de águas.

Segundo informou o secretário Municipal de Obras, Pedro Nilton, a prefeitura vai continuar com os serviços mesmo com a chegada das chuvas.

“O prefeito Sérgio Lopes nos deu uma missão que é de trabalhar dia e noite se for necessário para atender nossos produtores rurais que necessitam de um bom ramal para escoar suas produções, e é isso que estamos fazendo, estamos concluindo os ramais do Santana e ramal do Km 12 e já vamos iniciar o ramal do km 14.” Garantiu o Secretário.

Segundo o vereador Nego que também é encarregado pelo Setor de Serviços de Obras na Zona Rural, os serviços tem avançado e mesmo com as chuvas tem sido possível atender muitos produtores rurais.

“O prefeito Sérgio Lopes me deu essa missão e junto com nosso Secretário Pedro Nilton, estamos imbuídos e levar melhorias para nosso produtores rurais, sabemos da necessidade de cada um, e aos poucos vamos melhorando os ramais para garantir acesso de inverno a verão.”

Para o prefeito Sérgio Lopes, a meta da prefeitura é fechar o ano de 2021 trabalhando para evitar que moradores de lugares distantes fiquem isolados no pico do inverno como acontecia em gestões anteriores.

“Estamos com nossas equipes trabalhando mesmo com a chegada do inverno, recuperamos mais de mil quilômetros de ramais e vamos continuar trabalhando para garantir aos nosso produtores, ramais com boas condições para o escoamento de sua produção.” Destacou Sérgio Lopes.