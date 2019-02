A Prefeitura de Brasiléia, através da secretaria de Obras, concluiu as obras de construção da ponte sobre o Igarapé Água Branca, localizado no ramal do quilômetro 19 linha 12. A construção de pontes visa melhorar aos moradores da região melhor trafegabilidade, escoamento da produção e acesso a área urbana.

Mesmo com o período de inverno a equipe da Prefeitura de Brasiléia está intensificando os trabalhos de construção de pontes e recuperação dos pontos críticos dos ramais.

Os trabalhos de melhoria fazem parte da Operação Inverno, e atende vários bairros e ramais. A exemplo, dos ramais do Jarinal e Km 13, linha 9 que receberam melhorias neste final de semana.

O secretário de Obras Carlinhos do Pelado,destacou a importância dessas ações.

“A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria de Obras, está hoje com as equipes trabalhando na zona rural e urbana. Nós temos duas equipes trabalhando área rural, uma, construído e reformando pontes, outra equipe com niveladora, pá mecânica e caçambas, atendendo a parte dos ramais que se encontram mais críticos, retirando os atoleiros”, disse Carlinhos do Pelado.

Desde que a prefeita Fernanda Hassem assumiu a gestão do município, estão sendo construídas várias pontes, entre elas: ponte no ramal do km 67, comunidade Porto Carlos, Duas pontes no ramal São Pedro, km 47, ponte no ramal do km26, comunidade São Luiz, ponte no km 60, Santa Elena, ponte no ramal km19, linha 12, Água Branca.

Além de reformas das pontes da linha 8, km 19, reformas das pontes ramal Nazaré. Está em andamento pontes km13 que liga Porongaba e a ponte do Ramal principal do 13. Outras comunidades também serão contempladas com esses serviços que visam melhorar as condições de tráfego na área rural.

