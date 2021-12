Prefeitura traz trenzinho da alegria e faz a festa da garotada em Epitaciolândia

Até a próxima terça-feira, 28, o governo do Estado terá colocado em circulação na economia do Acre o montante de R$ 669,8 milhões, destinados para pagamento de direitos aos servidores públicos do Estado. Somente nesta sexta-feira, 24, serão pagos o abono pecuniário aos profissionais da educação do Estado e a folha de pagamento referente ao mês de dezembro dos servidores estaduais. Na próxima terça-feira, 28, estará na conta dos servidores, que têm direito, o 6º lote de verbas retroativas e a última parcela do Adicional de Insalubridade e Auxílio Temporário de Emergência para a Saúde e Segurança. O pagamento da segunda parcela do 13° já realizado no dia 17, se junta a todos os pagamentos que encerram o compromisso firmado pelo governo do Estado com todos os servidores públicos em 2021.

Somente com o pagamento do abono pecuniário aos profissionais da educação, entram em circulação R$ R$171.072.501,04. O benefício faz parte de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e deve beneficiar ao menos 14.554 mil servidores, entre eles professores e profissionais do grupo de apoio.

“Agradeço ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral do Estado, à Assembleia Legislativa e a todos os servidores que tornaram esse momento possível. É uma forma de valorização, de agradecimento aos profissionais da educação, que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado, mesmo diante das dificuldades. Espero que façam bom proveito. O momento é de alegria e eu vim para comemorar junto com vocês”, disse o governador Gladson Cameli.

Com a folha de pagamentos do funcionalismo público, referente ao mês de dezembro, antecipada para o dia 24, o governo do Estado investe mais de R$ 257.491.653,19 milhões, que somados ao pagamento da segunda parcela do 13º, realizado no dia 17, entra em circulação na economia do Estado, para apoiar o comércio local, o montante de R$ 492.814.460 milhões

Retroativo

O sexto lote de verbas retroativas devidas a servidores do Estado será liberado no dia 28, terça-feira. Serão pagos R$ 2.185.970,00 milhões a 332 servidores. Já foram pagos mais de R$ 12 milhões desde a liberação do pagamento do 1º lote em agosto deste ano.

Adicional de insalubridade

Também para terça-feira, 28 o governo do Acre realiza o pagamento da última parcela do adicional de insalubridade, destinado aos servidores da Saúde, e o Novo Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), para os servidores da Saúde e da Segurança Pública.

A medida fez parte do conjunto de ações que foram adotadas para minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19. Serão pagos nesta última parcela R$ 3.756.632,35 milhões e beneficiará 10.144 servidores.

Comentários