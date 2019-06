A procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane, lançou nesta segunda-feira (17), a 10ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O coquetel de lançamento ocorreu no Edifício-Sede e foi prestigiado por membros, servidores, jornalistas e pela secretária de estado de Comunicação, Silvânia Pinheiro.

O tema dessa edição será “uma década conectando cidadania à notícia”, cujo propósito é lembrar os 10 anos da iniciativa do MP acreano que já foi até reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) como referência em relacionamento com a imprensa. Com essa proposta, o MPAC quer mostrar os avanços de sua atuação, nas diversas áreas, seja na esfera judicial, seja na esfera extrajudicial, durante uma década.

Para Kátia Rejane, é uma alegria grande lançar mais uma edição do Prêmio de Jornalismo. Ela lembrou o início na gestão do ex-procurador-geral Sammy Barbosa, tendo como objetivo formar uma rede de relacionamento em que os membros pudessem ter voz e falar com sua linguagem, cabendo ao jornalista traduzir na linguagem mais comum para que a população pudesse entender qual era a missão e os serviços do Ministério Público.

“Durante esses 10 anos nós conseguimos ter muito êxito. Em todas as edições, temos notícias de um nível de qualidade muito boa, e ao longo do tempo temos conseguido atingir o nosso objetivo. Com isso, criamos mais laço com a imprensa, construímos pontes dos serviços do MP para a população. Por isso acredito que o prêmio é sucesso e temos que dar continuidade a esse trabalho sério”, afirmou a procuradora-geral de Justiça.

Segundo a secretária Silvânia Pinheiro, a principal tarefa do jornalista é o compromisso com o interesse público. “Para nós é uma alegria muito grande e para mim, como jornalista, acompanhar há 10 anos a realização do Prêmio de Jornalismo do MP, que nos faz lembrar de que somos jornalistas, que nós precisamos resgatar a responsabilidade social do jornalismo, que precisamos resgatar a cidadania das pessoas”, disse.

10ª edição do Prêmio de Jornalismo

Coordenado pela Diretoria de Comunicação do MPAC, a 10ª edição do Prêmio de Jornalismo contemplará publicações que tenham sido veiculadas a partir do dia 13 de janeiro de 2019 em veículos com atividade nos últimos 12 meses. Podem participar profissionais de comunicação com registro profissional e acadêmicos de comunicação.

As inscrições devem ser efetuadas até o dia 22 de novembro de 2019, nas seguintes categorias: jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo, fotojornalismo e destaque acadêmico. O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br

Uma Comissão Julgadora composta por sete pessoas apreciará os trabalhos jornalístico enviados, considerando critérios técnicos, jornalísticos e temáticos. Já a entrega da premiação ocorrerá durante cerimônia em local e data a serem definidos, com troféu e prêmio em dinheiro ao primeiro colocado de cada categoria.

