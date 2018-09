A Dooma Eventos, organizadora do Festival começou sua história no Oeste de Santa Catarina. Concórdia, a 80 km de Chapecó foi à primeira cidade a receber o evento, que começou junto a Feira de Noivas. Começamos pequenos, tímidos, mas o evento foi chapa quente e aí vimos à oportunidade de juntar nossas paixões de comer e viajar. No começo, ficávamos pertinho de casa, mas aos poucos desbravamos os três estados do Sul, até que eles ficaram pequenos e resolvemos colocar os Trucks na Estrada.

Além de ser um megaevento gastronômico e cultural, o Food Truck na Estrada movimenta diversos setores da economia local gerando emprego e renda, estima-se que 80% dos insumos consumidos serão adquiridos no próprio município, toda a estrutura necessária para realização do mesmo também será contratada localmente, assim como a contratação temporária de funcionários para os serviços de preparo, atendimento, limpeza e outros fins. Os truckeiros hospedam-se na rede hoteleira e abastecem os veículos antes de viajar novamente.

Estamos conhecendo e nos apaixonando pelo Acre. Agora, BRASILÉIA nos aguarda para um megaevento com os MELHORES TRUCKS DA REGIÃO SUL em um único local. Tudo para você saborear opções gourmet e artesanais em um ambiente alegre e descontraído ao som de bandas e artistas locais. Já conhecemos quase todos os cantos do Brasil, passamos por mais de 13 estados e 150 municípios, mas quando a gente se apaixona por um estado, não tem jeito, ficamos muuuuito.

Em Brasiléia, o evento será na Praça Ugo Poli, nos dias 27 à 30 de setembro, em dias com horários alternados. Serão cerca de 10 veículos especializados em diversos pratos para qualquer um quebrar a dieta.

Aqui contamos com opções variadas, hambúrgueres artesanais, sandubas temáticos de picanha, filé, costela, churros tradicionais, gourmet, chuvettes e sorvetes gourmet, entre outras opções de lamber os dedos, uma variedade enorme com VALORES ACESSÍVEIS, entre R$15,00 a R$25,00. E para os apreciadores de chopp, além das bebidas tradicionais (água, refrigerantes…) tem o maravilhoso Chopp Artesanal Dalla, direto de Chapecó para o evento, com cinco opções pra todos os gostos, Ipa, Weiss, Diamante, Vinho e Munich.

Serão aproximadamente 10 Food Trucks que trazem na bagagem anos de experiência e o espírito jovem na inovação, pra incrementar lanches e fazer de cada opção do cardápio uma experiência única na gastronomia sobre rodas. Ah, você pode conhecer de pertinho todo o processo de produção, afinal, além de bons de garfo somos bons de papo e loucos por uma conversa.

A PRIMEIRA EDIÇÃO EM BRASILÉIA PROMETE! Tem muuuuuuitas opções gastronômicas e culturais para toda a família. E o melhor: a ENTRADA É GRATUITA, só paga o que consumir. Fique atento a datas, horários e local.

SERVIÇO:

Food Truck na Estrada Brasiléia/AC.

QUANDO?

Quinta e sexta (27 e 28/09) – 🕐 18h às 23h.

Sábado e domingo (29 e 30/09) – 🕐 16h às 23h.

ONDE?

Praça Hugo Poli.

