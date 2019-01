Parcerias institucionais foram pauta no encontro que ocorreu no gabinete da desembargadora-presidente.

A presidente do Tribunal de Justiça Acreano, desembargadora Denise Bonfim, recebeu visita de cortesia, nesta terça-feira (8), do vice-governador major Rocha. Ele estava acompanhado do secretário de Segurança, Paulo César, e do comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Mário César.

Ao dar as boas vindas aos novos membros da Segurança Pública, a desembargadora-presidente destacou a harmonia institucional e abertura permanente de parcerias que concorram para a promoção do bem da sociedade.

O encontro também foi prestigiado pelo vice-presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, que assumirá a Presidência do TJAC a partir de fevereiro.

Ele demonstrou cordialidade e respeito na Segurança Pública e enfatizou que as parcerias institucionais serão mantidas, em sua gestão, em prol dos jurisdicionados.

Os visitantes agradeceram os desembargadores e se colocaram à disposição da Presidência do Poder Judiciário do Acre.

