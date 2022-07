Presidente avalia campanha na Série D, admite erros e crava Humaitá “mais forte” em 2023

Santos e Botafogo protagonizam na noite desta quarta-feira (20) o duelo alvinegro da 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em décimo lugar na tabela de classificação, o Peixe soma 22 pontos, apenas um à frente da equipe carioca, 11ª colocada. A partida às 21h30 (horário de Brasília) na Vila Belmiro, em Santos (SP), será transmitida ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de notícias com Luís Ferreira.

Os donos da casa perderam para o Avaí fora de casa, no último sábado (16), por 1 a 0. A equipe, comandada pelo técnico interino Marcelo Fontes, deverá contar com o retorno do o volante Rodrigo Fernández. Já recuperado de desconforto muscular na coxa esquerda, ele treinou na manhã de ontem (19). Seguem no departamento médico o zagueiro Maicon (lesão na panturrilha esquerda), o lateral-esquerdo Lucas Pires (joelho direito) e o volante Sandry (coxa esquerda).

A escalação dos Santos esta desta noite poderá ser com João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo e Carlos Sánches (Bruno Oliveira); Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Botafogo busca se reabilitar no Brasileirão após duas derrotas seguidas: para o Atlético-MG (1 x 0) no último domingo (17) no Nilton Santos, e fora de casa para o Cuiabá (2 x 0) e para o Cuiabá. O time carioca já poderá ver em campo os recém-contratados Fernando Marçal (lateral) e Eduardo (meia), cujos nomes já constavam no Boletim Informativo Diário (BID) publicado pela CBF.

O técnico português Luís Castro definiu a lista de relacionados na tarde de ontem (19), e entre as novidades está o retorno do goleiro Gatito Fernández e do volante Patrick de Paula.