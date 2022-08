Presidente avalia temporada e projeta 2023 do Rio Branco-AC sem calendário nacional

Valdemar Neto acredita que Estrelão poderia ter chegado mais longe na Série D se tivesse apoio, fala sobre má campanha no estadual e pensa em time caseiro para próxima temporada

O presidente do Rio Branco-AC, Valdemar Neto, falou com exclusividade ao ge esta semana, após a eliminação do clube nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. O Alvirrubro acabou derrotado pelo ASA nos pênaltis por 5 a 4, após empates de 0 a 0 nos jogos de ida e volta.

Com a temporada do futebol profissional finalizada – a realização da Copa Verde ainda é dúvida –, o Estrelão precisa juntar os cacos e trabalhar pensando já no próximo ano, quando o clube terá apenas o Campeonato Acreano no calendário.

Na conversa com o ge, o dirigente avaliou o 2022 do Rio Branco-AC no futebol profissional, citou possíveis falhas que resultaram em consequências negativas no decorrer do ano, lamentou a falta de apoio financeiro e citou o que projeta para o último ano de mandato na presidência.

Início ruim cm pior campanha da história no Acreano

– A gente montou um plantel relativamente grande já pensando em todas essas competições. Tive muito azar porque o inverno é muito complicado, foi muito complicado jogar no Florestão. Acho que prejudicou muito os clubes e um dos maiores prejudicados foi o Rio Branco. Começamos o ano com o mesmo treinador (Marcelo Brás) pelo fato de ter sido campeão do ano anterior e talvez isso, de repente, foi um dos erros. Não sei se é um erro porque eu tinha que ser coerente pelo fato de ter sido campeão e eu tinha que dar uma outra oportunidade no ano seguinte. Mas acredito que o Brás se perdeu, perdeu o elenco durante o campeonato estadual. Os jogadores deixaram de correr por ele. Quando tem um treinador que os jogadores não estão correndo por eles, se torna muito difícil ter êxito.

Falta de comprometimento de alguns atletas

– E depois aquele negócio do eu ganho quando eu quero. O elenco do Rio Branco estava muito nisso daí, então acho que faltou encarar o estadual da maneira como é pra ser encarado e não houve esse comprometimento.

Participação positiva na Série D, mas com déficit financeiro

– Quando a gente perdeu o estadual mandei nove ou 10 jogadores embora porque precisava fazer isso pra dar um choque no pessoal. Trouxe o Ciel, o Lessa (André) e o Marcão. E fizemos uma boa campanha (na Série D). Acho que dava pra chegar mais longe, se tivesse o apoio do governo, se a prefeitura tivesse horando com o combinado. As coisas seriam diferentes porque eu teria trazido mais três reforços que eram os jogadores que eu imaginava que a gente iria precisa no mata-mata, como de fato precisou. Não teve apoio e não teve condições de trazer financeiramente falando. Então, avalio positivo porque se a gente for ver, dos 16 clubes que passaram (para as oitavas de final), a menor folha salarial era a do Rio Branco. Nós brigamos com folha salarial de 500. Esse do ASA, os cinco homens da defesa pagam a folha salarial do Rio Branco. Eles receberam um milhão e meio de apoio do governo. Nós não recebemos nada.

O Rio Branco vai ter que se endividar pra botar jogadores pra casa. — Valdemar Neto, presidente do Rio Branco-AC

– Enquanto o governo e a prefeitura não ajudar, acredito que não seja o Rio Branco, é nenhum (clube ter melhores resultados). Tem que fazer como o Humaitá fez, pega, ganha (o estadual), mete seiscentos e poucos mil no bolso. Manda embora os melhores jogadores, joga com prata da casa, pega três, quatro porradas, não tem mais jeito de classificar, vai embora cada um pra sua casa, e o cara coloca, pelo menos, 500 mil no bolso. No outro ano faz a mesma coisa e assim vai vivendo. E quem perde com isso é o futebol acreano.

2023 sem calendário nacional