Presidente da Aleac destaca investimentos na segurança pública do Acre

Durante o evento ocorrido na última sexta-feira, dia 11, quando o governador do Acre, Gladson Cameli, fez a entrega de várias viaturas, um helicóptero a formatura de quase 500 novos sargentos da Polícia Militar do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, destacou o empenho para combater o crime.

Nicolau falou do compromisso do atual governo que foi depositado no período da eleição, destacando da união entre o governador e do seu vice, Major Rocha, que vem trazendo muito resultados para o Acre.

Nicolau aproveitou para reafirmar que o legislativo vê com bons olhos, o compromisso do Governo em proteger mais o cidadão, levando mais tranquilidade com esses investimentos e destaca que o legislativo estará junto para fazer um Acre melhor.

Segundo a assessoria do Estado, ao todo, investimento em veículos, aeronave e equipamentos ultrapassa R$ 6 milhões. Desde janeiro deste ano, significativos avanços já foram concretizados na Segurança Pública. Entre veículos e motocicletas, o governo já realizou a entrega de quase cem unidades para reforçar o policiamento em todo o estado. Até o fim de 2019, Cameli fará, de uma só vez, a entrega de 114 modernas caminhonetes.

