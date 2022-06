Presidente da Fecomércio/ AC, Leandro Domingos, participa do encontro da 110ª Conferência Internacional do Trabalho realizado em Genebra, na Suíça

Nessa segunda-feira, 6, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio- AC) e vice-presidente Financeiro da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Leandro Domingos, acompanhado de sua esposa, Leane Teles, e do vice-presidente Marcos Lameira, participou da 110º Conferência Internacional do Trabalho, realizada por meio da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça.

O evento, que teve início no dia 27 de maio, tem por objetivo debater a possibilidade de alteração da Declaração da OIT, quanto aos princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998, no qual visa a inclusão de mais condições seguras e saudáveis de trabalho.

Na ocasião, a equipe participou, também, de uma reunião com o presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, na qual foram debatidas contribuições nas formas de pensar as normas internacionais de Trabalho.

O encontro contou com a participação do presidente da CNC, José Roberto Tadros, do 1° vice-presidente, Francisco Valdeci Cavalcante, do chefe da Divisão Jurídica e Sindical da CNC, Alain MacGregor, da secretária-geral da entidade, Simone Guimarães, do Ministro do Trabalho e Previdência (MTP), José Carlos Oliveira, da chefe de Divisão Sindical da CNC, Patrícia Duque e do presidente da Fecomércio-GO, Marcelo Baiocchi Carneiro, bem como do presidente da Fecomércio- MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

