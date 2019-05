Assessoria – FEM

Durante sua viagem a Brasília para participar da 1° Reunião Ordinária do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Cultura, na semana passada, o presidente da Fundação Elias Mansur – FEM, Manoel Pedro (Correinha), encontrou-se com o Ministro da Cidadania, Omar Terra, onde na companhia da deputada federal, Mara Rocha (PSDB) que tem sido uma das defensoras da cultura acreana no Congresso Nacional.

No encontro, Correinha expos ao Ministro das Cidadania as necessidades estruturais dos principais pontos culturais do Acre, e que necessita de intervenções urgente

“Há muitos espaços culturais do Acre que estão com sua estrurturas física comprometidas ou sem a menor possibilidade de visitação ao público, queremos encontrar juntamente ao governo federal a parceria para podemos restaurar e reformar estes locais”, revela o presidente.

Correinha ainda tratou sobre a liberação do repasse de quase 900 mil reais que serão investidos no Projeto Jamaxi Cultura, um dos projetos mais aguardados pelo artistas do Acre. O Projeto desenvolver várias atividades artísticas como teatro, dança, música e exposições artísticas.

“Reivindicamos ainda o repasse para a realização do Projeto Jamaxi Cultural, no valor de quase 900 mil reais, este recurso tem uma grande importância aqui no Acre, e é bastante significativo para os fazedores de Cultura que aguardam ansiosos pela liberação do recurso”, revela Correinha.

O ministro Omar Terra informou que será feito a análise e a liberação mais rápido possível do recurso.

