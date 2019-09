Leite disse na tribuna da Aleac que o IMAC multou 40 produtores rurais em Tarauacá

O diretor presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem, emitiu nota para responder ao deputado estadual Jenilson Leite (Sem partido), que cobrou explicação do órgão sobre multas aplicadas.

Leite disse na tribuna da Aleac que o IMAC multou 40 produtores rurais em Tarauacá, alegando que o grupo não cometeu crime ambiental. Hassem disse que o Imac somente cumpriu a legislação ambiental como órgão fiscalizador.

Veja abaixo a íntegra da nota:

Sobre discurso do Deputado do PCdoB, Jenilson Leite, esclareço:

O Governo do Estado do Acre cumpre seu papel de orientar, o que antes não era feito adequadamente. Logo, regiões como Feijó e Tarauacá, onde houveram as maiores queimadas de nossa região, não podem passar desapercebidas pelos órgãos de fiscalização. E quando detectado crime ambiental, o trabalho não é mais de orientação, mas de seguir o que determina a lei. Causa perplexidade para o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), que é órgão legítimo de comando e controle do meio ambiente estadual, tal discurso proferido pelo deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB).

O deputado, médico infectologista, Jenilson Leite deve ser sabedor dos mais de 29 mil atendimentos realizados à população do Acre, tantos nas Upas, quantos nos demais hospitais regionais, acometida com problemas respiratórios.

Assim, consideramos o posicionamento do deputado infiel às causas prioritárias do Acre, enquanto reforçamos nosso compromisso com a vida, prioritariamente de nossa gente e de nossas florestas.

André Hassem

Diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC

Comentários