Nesta quinta-feira (21/02), a Deputada Federal Mara Rocha se reuniu com o Presidente do INCRA, General Jesus Correia e com seu Chefe de Gabinete, Francisco José Nascimento.

A parlamentar acreana levou algumas demandas de interesse do Acre, como a construção de casas de alvenaria no Assentamento Nova Promissão, em Capixaba. Além de assuntos pontuais, Mara Rocha levou sua proposta de simplificação no procedimento de regularização fundiária rural.

“O Presidente do Incra foi extremamente receptivo à nossa proposta, e nos informou que a intenção do Governo Bolsonaro é de atender aos Estados mais necessitados, e o Acre é uma prioridade”, informou Mara.

O General Jesus Correia afirmou que compreende a angústia do produtor, que quer obter crédito e se ressente da falta da documentação, e afirmou que está sendo montada uma Força-Tarefa para regularização e titulação dos assentamentos.

“É necessário regularizar e titular as terras e, também, desobstruir terras invadidas. Para isso, criaremos uma Força-Tarefa apenas para cuidar desse tema. Iremos priorizar os Estados menores e mais fragilizados e o Acre está no topo da lista. Tenho muito carinho pelo Estado, fui comandante do 4º BIS, pretendo voltar, com a Deputada Mara Rocha, para entregar títulos aos produtores rurais”, afirmou o General.

