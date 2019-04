Em extensa agenda em Brasília, Distrito Federal, a presidente do Sindicato do Fisco Estadual do Acre (Sindifisco-AC), Leyla Alves, se reuniu com a deputada federal Jéssica Sales (MDB) para pedir apoio para viabilizar a Reforma Tributária Solidária. Na ocasião, elas também trataram de outras pautas, como a Reforma da Previdência, que afetam diretamente o cotidiano dos acreanos.

Proposta pela Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal (Anfip) e Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) à Câmara dos Deputados, a Reforma Tributária Solidária visa a diminuição dos tributos indiretos, que incidem sobre o consumo e serviços, e aumento nos tributos diretos, que incidem sobre renda e patrimônio, para aumentar a arrecadação. Outra ideia é a criação de tributação única sobre bens e serviços, Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

“Foi um encontro muito produtivo. Expliquei a deputada como essa proposta de tributação pode ajudar aumentar a arrecadação do Estado beneficiando de forma significativa a população. Quando se diminui tributos indiretos e aumenta os diretos as pessoas pagam menos por produtos e serviços cotidianos. É a forma justa para poupar quem está na base, mais trabalha e, também, paga impostos. A parlamentar se mostrou disposta a concretizar a proposta”, disse a presidente.

Leyla também aproveitou o encontro com a parlamentar federal para externar a preocupação com a PEC 06/2019, da Reforma da Previdência. Ela destacou que a proposta ameaça direitos históricos dos trabalhadores, deixando-os ainda mais reféns dos empregadores, e favorece grandes grupos econômicos como os bancos. A presidente colocou o Sindifisco-AC e a Fenafisco a disposição para dar suporte com pesquisas e informações que demonstrem a gravidade do tema.

Jéssica Sales afirmou que as pautas são de relevância grande para a sociedade e que acolherá as sugestões feitas pela representante sindical, principalmente sobre a Reforma Tributária Legal. A deputada ainda disponibilizou o próprio Gabinete para atender o Sindifisco-AC. Leyla ainda parabenizou Jéssica Sales pelo trabalho que desenvolve para beneficiar a população de Cruzeiro do Sul e propôs apresentação de projetos para conseguir recursos aos demais municípios acreanos.

Comentários