O presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, recebeu o governador, em exercício, Wherles Rocha, nesta segunda-feira, 13, em seu gabinete, no prédio-sede. Na ocasião, foram assinados alguns termos de cooperação para a continuidade de parcerias entre as duas instituições.

Em seu pronunciamento, o desembargador-presidente ressaltou sobre algumas atividades promovidas pelo Poder Judiciário Acreano e o governador, em exercício, parabenizou sobre o projeto de instalação do sistema de videoconferência, destinado às pessoas recolhidas ao sistema prisional e aos processos de organização criminosa.

Os mutirões de audiências e os esforços concentrados para julgamentos de processos de crimes contra o patrimônio também fizeram parte da pauta.

A reunião foi acompanhada pelo vice-presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira; corregedor-geral da Justiça, Júnior Alberto; e a juíza-auxiliar da Presidência, Andréa Brito.

