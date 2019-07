Equipamentos são de grande qualidade e possibilitam mobilidade ao usuário, além da validade de cinco anos e altíssima resistência.

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, entregou coletes balísticos à Assessoria Militar. A entrega simbólica, feita nesta segunda-feira, 29, ocorreu na Galeria dos Ex-Presidentes do prédio-sede do Poder Judiciário Acreano.

Em seu pronunciamento, o desembargador-presidente destacou a importância de aumentar a proteção dos militares e agentes de segurança, além de reafirmar o investimento que a Administração do TJAC tem se empenhado em executar na área de segurança.

“É uma preocupação que a Administração do TJAC tem com a área de segurança. Temos investido em equipamentos e capacitação continuada para os agentes e militares cedidos ao Poder Judiciário Acreano para a proteção dos membros, principalmente, para os que trabalham com processos mais delicados”, disse.

Na ocasião, o chefe da Assessoria Militar, coronel Glayson Dantas, ressaltou que os coletes foram adquiridos por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e são voltados à proteção individual. No total, foram 196 coletes entregues.

“Os equipamentos são de grande qualidade e possibilitam mobilidade ao usuário, além da validade de cinco anos e altíssima resistência”, ressaltou.

Comentários