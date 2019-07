Serventes, mestres de obras, engenheiros e pedreiros foram o público do evento realizado no canteiro de obras da nova sede do Tribunal

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Regina Ferrari, foi uma das palestrantes da atividade desenvolvida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), na manhã desta quarta-feira, 24, no canteiro de obras da nova sede do TRE-AC.

Para um público formado por serventes, mestres de obras, engenheiros e pedreiros, a presidente Regina Ferrari, além de abordar sobre os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/06) discorreu acerca da prevenção no que diz respeito à violência doméstica, propondo uma mudança de comportamento no convívio familiar. “Desse modo, convido os senhores a serem semeadores da paz, a partir de casa”, asseverou a desembargadora-presidente do TRE-AC.

A coordenadora Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, no âmbito do Poder Judiciário Acreano, desembargadora Eva Evangelista, após um breve relato sobre os números da violência doméstica no Brasil e no Acre, focou sua palestra nos valores da sociedade, igualdade, respeito e amor ao próximo. Eva Evangelista apontou como “um momento inédito, essa atividade na manhã de hoje”.

A outra palestrante para a atividade foi a juíza de Direito Titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco, Andrea Brito, que, a partir de exemplos reais, mostrou as consequências da violência no âmbito doméstico.

Da atividade também participaram a promotora de Justiça atuante na Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco, Diana Tabalita, o pastor Daniel Batistela, e servidores do TRE-AC e TJAC.