Estudantes do Colégio Acreano estiveram no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) na manhã deste sábado, 15, para participar do terceiro ciclo de palestras do projeto “Jovens pela Democracia”, de iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal.

A presidente do TRE, desembargadora Regina Ferrari, falou sobre Ética e Política aos estudantes, encerrando o último ciclo de palestras desta edição. Ela fez uma abordagem sobre os dez mandamentos da ética, dentre eles, fazer o bem, saber escolher, praticar as virtudes, viver a justiça e cultivar o amor.

“Todos nós temos o dever da ética, de fazer o nosso melhor para construirmos uma sociedade mais justa e democrática. E é através da educação, do conhecimento e da prática do bem que vamos viver dias melhores”, destacou a presidente.

A secretária da EJE, Deborah Karen, também conversou com os estudantes. Ela destacou a importância do relacionamento no ambiente de trabalho para se conquistar uma carreira promissora. “Tão importante quanto os cursos no currículo está inteligência emocional e o respeito às diferenças para conquistarmos um bom relacionamento no ambiente de trabalho”, reforçou.

A presidente agradeceu a participação dos estudantes nos três ciclos de palestras, ocorridos aos sábados e realizou o sorteio de livros. O encerramento das atividades contou com a entrega de certificados e exemplares da Constituição. Além disso, foram anunciados os nomes dos vencedores do concurso de redação, cujo tema foi Democracia e Ditadura. Riquel Alves de Souza, Natália Silva Rodrigues e Ana Eduarda Miranda Ferreira foram os primeiros colocados, nessa ordem. Eles foram agraciados com livros, e o primeiro colocado, Riquel, foi presenteado pela presidente do Tribunal com um tablet.

