Tratativas no sentido de se fortalecer as instituições em benefício da sociedade pautaram o encontro.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, recebeu em seu gabinete, na tarde dessa quinta-feira, 7, em visita institucional, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior. Do encontro também participaram o vice-presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, a juíza-auxiliar da Presidência, Andrea Brito, e o ex-deputado Ney Amorim.

Na ocasião, o desembargador-presidente do TJAC e o chefe do Poder Legislativo Estadual abordaram tratativas no sentido de se fortalecer as instituições em benefício da sociedade. Ao agradecer pela visita, o desembargador Francisco Djalma falou de sua satisfação “com o tratamento dispensado ao Poder Judiciário”.

Durante o encontro, o vice-presidente da Corte discorreu sobre as vantagens, em diversos aspectos, da virtualização dos processos no Judiciário Acreano. Sobre o assunto, o presidente do TJAC destacou a celeridade na prestação jurisdicional.

Ao final, o chefe do Legislativo Estadual reiterou sua posição de colocar a Aleac à disposição do Tribunal de Justiça e enfatizou a importância do Poder Judiciário em prol da sociedade.

