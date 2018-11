A importância da integração e os problemas comuns às nações fronteiriças foram discutidos durante a reunião institucional.

A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), desembargadora Denise Bonfim, recebeu em seu gabinete, no final da manhã desta terça-feira, 20, a visita do cônsul do Peru em Rio Branco, ministro Teobaldo San Martin.

Do encontro, de caráter institucional, também participaram o vice-presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma, a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro, e o juiz-auxiliar da Presidência, Lois Arruda.

Na oportunidade, o diplomata entregou à desembargadora-presidente do TJAC um ofício da Presidência da Comissão Permanente de Acesso à Justiça de Pessoas em Condição de Vulnerabilidade do Poder Judiciário do Peru, convidando-a para participar do Encontro Trinacional de Operadores de Justiça da Bolívia, Peru e Brasil, que acontecerá nos dia 3 e 4 de dezembro deste ano, na cidade de Puno, em território peruano.

Ao agradecer pela deferência do convite, Denise Bonfim informou da impossibilidade de se fazer presente ao evento, pois, no período, estará, juntamente com a corregedora-geral da Justiça, participando de um encontro nacional do Poder Judiciário Brasileiro.

Ainda durante a reunião, os membros da Administração do TJAC enfatizaram a importância da integração entre os magistrados dos países vizinhos. Problemas comuns às nações fronteiriças também foram discutidos.

