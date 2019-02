O presidente Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira, 11, um vídeo no qual aparecem obras realizadas no Acre, em parceria entre governo do Estado, governo Federal e Caixa. São as obras do Hospital Regional do Alto Acre, Wildy Viana e a Cidade do Povo, ambos inaugurados na gestão de Sebastião Viana.

Em postagem numa rede social, Jair Bolsonaro destacou: “Nos primeiros dias de governo, importantes projetos de saúde e habitação para os mais necessitados, desta vez no estado do Acre, são prioridade, incluindo socialmente dezenas de milhares de brasileiros”.

No vídeo consta o depoimento de Rodrigo Prado Santiago, gerente do Hospital Regional Wildy Viana. O gerente informa que a edificação onde funcionava a unidade anterior estava construído há décadas e que sofreu danos após ser afetado por duas enchentes de grandes proporções que ocorreram no Estado.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães diz, no vídeo, que lhe causa impacto ver a situação da unidade antes e da nova estrutura construída.

As imagens mostram as novas instalações da unidade de saúde do Alto Acre e informam que atualmente são beneficiadas mais de 20 mil pessoas. O gerente afirma que trata-se de um hospital “em alguns pontos de primeiro mundo” e revela que espera manter a parceria com a Caixa.

Outro depoimento apresentado no vídeo é o da comerciante Maria Antônia Vieira, moradora da Cidade do Povo. “Antes de vir para cá, eu morava numa casa de madeira onde todos os anos alagava. Eu ia para o abrigo, ficava bastante dias lá, num quartinho bem pequenininho e quando era para voltar para minha casa, ela estava mais deteriorada que antes [da enchente]. Hoje em dia, a casa é toda de alvenaria, bem no jeito”, conta a vendedora.

Confira a postagem:

Nos primeiros dias de governo, importantes projetos de saúde e habitação para os mais necessitados, desta vez no estado do Acre, são prioridade, incluindo socialmente dezenas de milhares de brasileiros. pic.twitter.com/PBjB9Ac47p — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 11, 2019

