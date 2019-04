As relações econômicas, financeiras e de violência que abrangem a fronteira entre Acre e Peru serão base de uma grande reunião que está prevista para ocorrer no mês de novembro deste ano. Esta será a primeira reunião do ano com os presidentes dos países vizinhos: Brasil (Jair Bolsonaro) e Peru (Martín Vizcarra), e será sediada no Acre.

A ideia, segundo o governador acreano Gladson Cameli, é que Brasil e Peru, mais especificamente por meio do Acre, possam trabalhar em sintonia. “Essa reunião é fruto do trabalho que fizemos com autoridades brasileiras, junto ao Ministro de Relações Exteriores. O Ministro já esteve na embaixada peruana e trabalharam uma agenda que vai ter como ponto máximo esse encontro entre os dois presidentes”, afirmou.

A informação foi repassada durante a transmissão do programa ‘Fale com o Governador’ do último sábado (27). Além de assuntos econômicos, os presidentes também irão tratar sobre a questão da violência e tráfico de entorpecentes na fronteira entre Acre e Peru. “Até lá, vamos com uma equipe do Senado Federal ao Peru para preparar esse encontro entre os presidentes”, diz Cameli.

Gabinete Binacional Fronteiriço

O plano é estabelecer e anunciar a criação um Gabinete Binacional Fronteiriço com sede no Acre. Este Gabinete levaria em consideração tudo que o Acre e o Peru possam ter em comum, para então serem tratados de maneira conjunta. Segundo o governador, assuntos como “o problema das drogas -produzida no Peru e Bolívia e que passa pelo Acre para entrar no brasil, questão econômica, com toda potencialidade que Brasil e Peru podem ter em comum”.

A proposta ainda analisa a diminuição da carga tributária eliminação de burocracia e realização de obras que possas integrar Brasil e Peru através do município de Cruzeiro do Sul. Cameli ressaltou que o estreitamento nas relações econômicas, sociais e culturais entre Brasil e Peru é extremamente necessário.

“Um Gabinete Binacional Fronteiriço será uma central de tomadas de decisões, tornando mais fácil o diálogo entre os dois países, já que permitirá que as agendas futuras sejam realizadas com um deslocamento muito menor do que o que é feito hoje”, enfatizou o governador.