O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, deputado Nicolau Júnior (PP), recebeu a visita do secretário de Educação, Cultura e Esporte do Estado, Mauro Sérgio, que apresentou vários projetos inovadores para este ano.

Para Nicolau Júnior, as propostas inovadoras apresentadas por Mauro Sérgio trarão resultados bastante positivos para a educação, cultura e esporte do Acre.

“O professor Mauro tem como objetivos implantar os projetos ‘Escola Segura’, voltado para a prevenção da violência no âmbito escolar; e o ‘Corpo, Mente e Voz’, para cuidar da saúde dos nossos queridos professores. Entendemos que a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte tem papel fundamental para formar os nossos jovens e vamos trabalhar unidos com o governo e com as demais secretarias, para aprovar essas iniciativas e melhorar a vida das famílias acreanas”, destacou.

